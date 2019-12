“Chaco” pide a Corona retirarse como cementero

El ídolo de la Máquina dijo esperar no le suceda a el guardameta lo que a él previo a su despedida de las canchas.

La posibilidad de la salida de Jesús Corona de Cruz Azul rumbo a las Chivas de Ricardo Peláez ha despertado inquietudes en el entorno celeste.

Christian Giménez, referente cementero, comparó la situación con la que vivió él cuando salió de La Máquina rumbo a Pachuca y vio frustrado su despedida soñada como celeste.

“Me tocó una situación parecida a la de Chuy Corona. Lo acepté y me di cuenta que el futbol es así, pero me gustaría que los jugadores que le han dado mucho a la institución y llevan muchos años, los dejen retirarse en Cruz Azul. Eso hace mucho no pasa. Sería algo muy importante, porque la afición también lo pide y quedó demostrado con esto”, señaló Giménez en una firma de autografos para aficionados cruzazulinos.

Chaco jugó para Cruz Azul de 2010 a 2018, disputando su último año como profesional como tuzo, equipo donde muy poca actividad tuvo y jamás logró un regreso a La Noria.

Récord

