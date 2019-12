A un año, del inicio de su gobierno, AMLO nos ha fallado a los mexicanos: Geo Bujanda *

A poco más de un año de haber tomado protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador, no cumplió sus de campaña de no robar, no mentir y no traicionar; pues nos robó la seguridad y la paz, nos miente a diario en sus conferencias mañaneras con sus “otros datos” ha traicionado a todas las mujeres, niños y niñas con el recorte a programas como las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia, señaló la diputada Bujanda.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública señaló que debido a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos y no balazos, el país se encuentra en una crisis de seguridad. “Es urgente fortalecer y reorientar la estrategia de seguridad en el país, ¿Cómo pretende el presidente combatir la inseguridad si le sigue quitando recursos a los policías municipales y estatales?” puntualizó Geo Bujanda.

Así mismo mencionó que es inaceptable que en México no se tenga a la fecha un registro que permita conocer cuántas personas desaparecidas hay, pues desde abril de 2018 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dejó de alimentarse, circunstancia que lo le ha preocupado al presidente, pues solo se queda con sus “otros datos”. Finalizó la legisladora.

