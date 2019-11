Samuel Eto’o fue aceptado para estudiar en la Universidad de Harvard

De futbolista a estudiante… El camerunés compartió lo que cursará en la prestigiosa escuela.

La vida sigue después de ser futbolista, así lo ha dejado en claro Samuel Eto’o.

Y es que ser jugador profesional es una carrera corta, así que el camerunés ha decidido continuar su preparación como persona de negocios al regresar a las aulas, lo confesó para Jeune Afrique.

En entrevista con el portal, Eto’o confesó que fue aceptado por la Universidad de Harvard, donde estudiará un curso en Administración de Empresas.

“Cuando eres futbolista pagas a otros para que cuiden tus intereses comerciales, pero una vez que depende de ti administrarlos, necesitas adquirir nuevas habilidades”, mencionó.

Por ello, “iré a la Universidad de Harvard en enero, quienes han sido lo suficientemente buenos para permitirme tomar un curso especializado”.

Samuel Eto’o ve con buenos ojos ser de nuevo estudiante: “Estaré en Boston casi un año y no será fácil, pero me abrirá muchas puertas. Mi compañía de apuestas pertenece a un grupo de jóvenes africanos que me pidieron que me uniera a ellos”.

El camerunés apoya la iniciativa de sus ‘socios’, quienes les mostraron el proyecto, así que “les acepté dejarlos usar mi imagen después de meses de conversaciones, ya que me conmovió su fe en África. Después me convencieron de que juntos podemos mejorar la vida cotidiana de las personas”.

No será la primera vez que un futbolista estudie en la prestigiosa Universidad de Harvard, recordando que en los últimos años también han pasado por ahí sus ex compañeros en el Barcelona, Gerard Piqué y Dani Alves; así como ex jugadores como Kaká, Nuri Sahín o Edwin van der Saar.

Fox Sports

