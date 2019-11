Ed Maverick reabre su cuenta de Twitter tras ciberacoso; Benshorts lo defiende

El músico Ed Maverick reabrió su cuenta de Twitter, tras recibir apoyo de sus fans y de algunos famosos, entre ellos el youtuber Benshorts quien se ha posicionado en contra del ciberacoso que vive Ed desde hace meses.

Por medio de un comunicado el joven cantante confesó como se siente con esta situación, ya que desde hace tiempo ha sido víctima de este tipo de violencia que se propaga en redes sociales.

“No quiero decir mucho, sólo quiero aclarar una cosa respecto al tema: Si al principio bromeaba y seguía sus chistes era porque no sabía cómo reaccionar para que se detuvieran. Literalmente si me quejaba me tiraban más, pero si decía que no me afectaba también, así que estoy en un punto en el que ya no sé si tenía que aguantar o si lo que hice estuvo bien, es muy raro […] No es que quiera normalizar que hayan cruzado la línea. Sólo estoy muy confundido, estoy pensando demasiadas cosas al mismo tiempo y necesito descansar”. Escribió Ed Maverick.

Comentarios