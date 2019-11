Julio Preciado recibirá un trasplante de riñón donado por su propia hija

El cantante de banda espera regresar a los escenarios dos meses después de su cirugía de trasplante.

Julio Preciado se prepara para celebrar la Navidad con su familia, para después ser sometido a un trasplante de riñón, el cual le será donado por su hija.

“Bendito sea Dios este 13 de enero me hacen el trasplante de riñón, mi hija me lo va a donar, mi riñón está al 20%, pero después de la cirugía estaré al 100%. El hospital donde me voy a operar hacen trasplantes casi a diario, así que tienen una experiencia bárbara. Los doctores son de primerísimo nivel, tienen toda la experiencia”, dijo el intérprete.

Julio espera regresar a los escenarios dos meses después de su cirugía de trasplante, con una o dos presentaciones por mes, pero por lo pronto va a celebrar la Navidad con su familia y compartir con sus fans y toda la gente, la iluminación que instala todos los años en su casa, con motivo de la época, algo que viene haciendo desde hace 30 años: “Estoy muy contento de que mis fans vengan a ver mi casa, me sale muy caro pagar la luz, unos 30 mil pesos, pero vale la pena, además ya metí páneles solares”.

