Camila Cabello confiesa que robó algo en su visita al palacio y Kate le responde

Camila Cabello reveló lo que ocurrió durante una entrevista y nunca imaginó que la duquesa se enteraría.

El mes pasado, el príncipe William y Kate Middleton recibieron a Camila Cabello y otros jóvenes en el palacio de Kensington, a propósito de la celebración de los finalistas de Teen Heroes de Radio 1. Lo que nadie imaginaba es que la cantante de 22 años aprovechó la visita para robarse algo de palacio y peor aún, confesó su ‘delito’ durante un programa de radio.

Durante una entrevista en la estación BBC, la cantante explicó que Greg James, locutor que también asistió al palacio, la desafió a llevarse algo del palacio sin permiso: “Yo pensé, ¿me está desafiando a un desafía triple? No puedes decirle que no a algo así, es algo que he aprendido en la vida. Así que eso hice”, aseguró Camila.

Lo que la intérprete no sabía, es que el mismo Greg alertaría de su ‘travesura’ a personal del palacio: “Me llamaron y dijeron: ‘¡Ella robó un lápiz!’ Y yo dije: ‘Oh dios mío’ y lo puse en el bolso de mi madre y mi madre dijo: ‘No, tenemos que devolverlo, tenemos que devolver el lápiz”, añadió la cantante.

La intérprete de Havana terminó conservando el lápiz y ofreció una disculpa a los duques de Cambridge durante el programa de radio: “Así que lo siento. Todavía lo tengo. Lo siento William y lo siento Kate”.

Pero ahí no termina la historia y es que, al parecer Kate Middleton escuchó la confesión de Camila y como pocas veces, habría utilizado la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington para responder de manera simpática con un par de ojitos a la cantante.

Finalmente, Greg también reveló que intérprete de ‘Liar’ le pidió que nunca contara la historia, pero cuando la presentó él le dijo: “la última vez que te vi fue en el palacio”, entonces la cantante respondió: “No le digas a nadie lo que mi madre y yo hicimos”. Tras ese intercambio de palabras, ambos terminaron contando la historia del hurto.

Quién

Comentarios