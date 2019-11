A México no vuelvo: Centurión

El argentino reconoció que no se adaptó a la altura en suelo azteca y que no volverá a la Liga MX.

Tras abandonar nuestro país el pasado sábado, Ricardo Centurión reconoció que únicamente volverá a México por sus cosas, pues su deseo es permanecer en su natal Argentina.

“(¿Volverás a México?) A buscar las cosas. Tengo que ir para allá (México) y cerrar un par de cosas”, reveló Centurión.

El atacante argentino reveló que ante la falta de oportunidades en la Liga MX, aunado con su falta de adaptación a la altura del suelo azteca, decidió volver a su país.

“No jugué mucho esa es la verdad, no estaba jugando mucho. Un poco que no me acostumbré, no me adapté mucho a la altura, es una de las cosas. Y después con el primer entrenador no tuve muchos minutos (Alfonso Sosa)”, mencionó.

“La realidad es que el que me llevó (al Atlético de San Luis) fue Alberto Marrero, y el técnico ya tenía su equipo en el Ascenso, no tuve posibilidades. Después vino (Gustavo) Matosas, tuve una lesión en la rodilla que no me dejó entrenar al cien por cien y no jugué mucho, y bueno Matosas no duró tampoco tantos partidos”, añadió Centurión.

