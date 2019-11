Luego de 12 semanas, así estarían los playoffs al momento en la NFL

El panorama hacia la postemporada de la NFL se va aclarando con cada jornada que pasa.

Después de 12 semanas de acción, ya podemos darnos una idea de cómo podrían lucir los enfrentamientos que nos esperan en enero.

En la Conferencia Americana, los líderes divisionales son New England Patriots (10-1), Baltimore Ravens (9-2), Houston Texans (7-4) y Kansas City Chiefs (7-4), con los primeros dos en posesión momentánea de la jornada de descanso. Los Buffalo Bills (8-3) dieron otro paso importante hacia una plaza de comodín, mientras que el último boleto sería, al momento, para los Pittsburgh Steelers (6-5). No obstante, el equipo de Mike Tomlin no puede dormirse en sus laureles, ya que hay tres equipos más con idéntica marca: los Oakland Raiders, Indianapolis Colts y Tennessee Titans, esperando el mínimo resbalón de los Steelers.

Al lado de la Conferencia Nacional, los líderes divisionales al momento son los San Francisco 49ers (10-1), New Orleans Saints (9-2), Green Bay Packers (8-3) y Dallas Cowboys (6-5), mientras que los Seattle Seahawks (9-2) y Minnesota Vikings (8-3), serían por el momento los equipos comodines, aunque ambos aspiran todavía a la corona divisional. A la caza de los playoffs están todavía Los Angeles Rams (6-5), Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Carolina Panthers, aunque estos tres últimos tienen marca perdedora de 5-6.

John Sutcliffe dialogó con el pasador de Baltimore, quien levanta la mano para adjuicarse el galardón de ‘Jugador Más Valioso’ esta temporada. (1:37)

¿Cuánto más se puede decir o escribir acerca de Lamar Jackson, que no se ha dicho o escrito ya?

Una vez más, Lamar Jackson deslumbró con una actuación de 15 pases completos de 20 intentos para 169 yardas y cinco touchdowns sin intercepciones por aire, a lo que sumó 95 yardas en ocho acarreos por tierra, en la paliza que propinaron los Baltimore Ravens a Los Angeles Rams por 45-6 en “Monday Night Football”.

De acuerdo al Elías Sports Bureau, esta noche, Jackson se convirtió en el primer jugador en la historia del juego con partidos consecutivos de cuatro pases de touchdowns y al menos 50 yardas terrestres. Lo de hoy, llegó en solamente tres periodos de acción. No fue necesario más.

Lamar Jackson está haciendo cosas semana a semana que nunca se habían hecho en la NFL. Getty Images

En este punto, ya no tiene mucho sentido seguir enumerando todo lo que ha logrado Jackson, y que nunca ha sucedido antes. ¿Por qué? Porque no existen precedentes. Jackson está pisando territorio nuevo e inexplorado.

Es momento de dejar a un lado comparaciones con Michael Vick, que empiezan a sonar un tanto huecas o perezosas. Vick jamás hizo lo que hace Jackson. Vick no tenía esta clase de combinación de talento. Estamos ante algo totalmente nuevo.

Jackson lleva un paso para superar por más de 200 yardas la mejor campaña de Vick por tierra (2006), y por más de 300 yardas la mejor campaña de Vick por aire (2011), con la salvedad de que Jackson lo está haciendo en el mismo año.

Desde luego, Jackson no es ningún improvisado, ni tampoco es suerte. Quizás habrá quien piense, erróneamente, que quarterbacks duales como Jackson han existido desde siempre en la NCAA, pero que simplemente no llegaban a la NFL. Quarterbacks duales han existido desde siempre, pero ninguno como Jackson. En los 150 años del juego universitario, solamente existen dos temporadas de al menos 3,500 yardas por aire y 1,500 yardas por tierra. Ambas pertenecen a Jackson (2016 y 2017).

Ravens humillan a Rams a domicilio en el “Monday Night Football”

La actuación de Jackson en su primer “Monday Night Football” ha sido algo más que una paliza al campeón defensor de la Conferencia Nacional, con todo y el mejor jugador defensivo de la liga. Es una declaración al resto de la NFL, particularmente a aquellos que descartaron a Jackson y se burlaron de los Ravens por tomarlo en la primera ronda.

Esta noche, Jackson tomó posesión informal del nombramiento como Jugador Más Valioso de la NFL para la temporada del 2019. A este ritmo, ya nadie se lo quita, si no es él mismo el que lo pierde. Hasta el estadio del rival se llenó esta noche con cánticos de “¡MVP! ¡MVP!”.

Es el jugador más emocionante para ver en la liga, excepto si tu equipo es el de enfrente, y sin duda una de las nuevas caras de la liga. Es momento de aceptarlo y, simplemente, seguir disfrutando.

ESPN

Comentarios