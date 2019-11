Julia Ormond se une al elenco de “The walking dead world beyond”

La actriz Julia Ormond se integró al elenco de The walking dead: world beyond, la tercera serie del universo de The walking dead que actualmente se encuentra en la etapa de grabación en Richmond, Virginia.

La actriz de El primer caballero yMad Mendará vida a “Elizabeth”, una líder carismática en el “spin off” de la serie, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2020, informó el canal de televisión AMC.

“Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The walking dead. Me encanta, sobre todo, cómo escriben para las mujeres; un elenco encantador y talentoso” –dijo Ormond.

Cocreado por Scott M. Gimple y el “showrunner” Matt Negrete, The walking dead: world beyond también está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

