Bertha Luján se extralimitó: Polevnsky; relevo en Morena, hasta 2020

Yeidckol Polevnsky dijo que para elegir a la dirigencia primero es necesario reafiliar y recredencializar.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena en funciones de presidenta, aseguró que no firmó la convocatoria para el Congreso de Morena que se realizaría el próximo 30 de noviembre porque la titular del Consejo Nacional, Bertha Luján, se extralimitó en sus funciones, y adelantó que la renovación de la dirigencia podría darse hasta 2020.

“Se extralimita porque hay que leer el estatuto, el estatuto mandata al Comité Ejecutivo Nacional y la resolución de la Sala Superior mandata al Comité Ejecutivo Nacional, entonces cuando toman esas medidas no corresponden, yo no puedo validarlas”, comentó Polevnsky tras asistir a la Ceremonia de Inhumación de Valentín Campa Salazar.

Este domingo, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ) informó que debido a que Polevnsky no firmó la convocatoria, el Congreso para elegir el método de elección de la próxima dirigencia tendrá que ser pospuesto. Ello pese a que hace unos días se difundió una carta y un video con la firma de Polevnsky y de Luján en los que aceptaban ir juntas a un Congreso.

Polevnsky Gurwitz explicó que había acordado con Luján un documento base a discutir en la reunión del próximo domingo, sin embargo, ya no hubo un acuerdo entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional –que encabeza Luján– porque mientras ella proponía usar el Congreso para informar a la militancia en qué estatus se encuentra la renovación de Morena y definir la encuesta como método de elección, Bertha Luján quería elegir a la nueva dirigencia nacional y estatales.

“Eso no puede ser, porque lo tenemos prohibido. Tenemos que cumplir todas las tareas que nos manda la Sala Superior antes de entrar a un proceso electoral. Solo podríamos tener un Congreso extraordinario, pero lo tiene que convocar el Comité Ejecutivo Nacional”, comentó.

Polevnsky rechazó que esté enfrentada con Bertha Luján, aunque reconoció divisiones al interior del partido y muestra de ello –dijo– es que todo lo que aprueba el CEN es rechazado por la Comisión de Honestidad y Justicia. “No es cierto que es porque yo no firmé. No hicimos un congreso electivo porque la sala superior tiró todo el proceso”, aseguró.

Hasta 2020 renovación de la dirigencia nacional

Polevnsky Gurwitz explicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les otorgó 90 días para reponer el proceso interno de Morena, sin embargo se prevé que el proceso completo tome al partido hasta 180 días.

“En ese momento tenemos que hacer la convocatoria y la convocatoria siempre se tiene que hacer con tres meses de anticipación. Eso quiere decir que lo mínimo que nos llevaría serían seis meses, lo mínimo. Yo creo que nos puede llevar siete, ocho meses”, mencionó.

Mientras no hay elecciones internas en Morena, Yeidckol continuará en el cargo, pues hay una jurisprudencia del 2013 del TEPJF que plantea que cuando los partidos no efectúan sus procesos de renovación, se permite una prórroga de la dirigencia actual a fin de que no se queden acéfalos.

Parte de las tareas que debe realizar el partido previo a su renovación, es la reafiliación y la credencialización. Después de ello, ya estarían en posibilidades de convocar a un Congreso Nacional.

