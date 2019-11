Municipio no se debe quedar de brazos cruzados; que invierta en alumbrado en 2020: CCE

Francisco Santini, presidente Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que pese al resultado del plebiscito la ciudadanía votante rechazó el proyecto Iluminamos Chihuahua, el Ayuntamiento no debe darse por vencido e invertir parte de su presupuesto para el 2020 en mejorar el alumbrado público.

“Aquí reconocemos la madurez del Municipio que desde anoche cumplió su palabra de hacer lo que la ciudadanía quisiera, y al ser mayoría un no por el proyecto optó por retirarse. Sin embargo es un hecho que el alumbrado en la ciudad está ya obsoleto y el Municipio no se debe quedar con los brazos cruzados, no todo es cambiar los focos como algunos aseguraban sino que hay muchos lugares donde falta mantenimiento y en su presupuesto 2020 debe el Ayuntamiento contemplar otras alternativas de mejorar éste servicio”, acotó.

Asimismo el empresario exhortó a los ciudadanos en general a seguir participando en procesos democráticos como lo fue el plebiscito 2019 relativo al proyecto en mención, para que así los gobiernos escuchen la voz de la población.

