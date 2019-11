Gobiernos deben enfocar presupuesto 2020 en mantenimiento de obras y bacheo: Coparmex

El presidente de Coparmex en Chihuahua, Federico Baeza Mares, manifestó que los gobiernos tanto estatal como municipal deben enfocar su presupuesto en el 2020 a bacheo y dar mantenimiento a obras ya existentes y no tanto a alguna “obra de relumbrón” como puentes u otras ya existentes.

El empresario recomendó a la edil de Chihuahua invertir parte de su presupuesto del 2020 en pintura y bacheo, además de dar mantenimiento a obras ya hechas y no solo “obra de relumbrón y muchos puentes”, haciendo alusión a los puentes que en el año en curso se inauguraron en la ciudad.

Baeza Mares opinó también sobre el proyecto de alumbrado público que la alcaldesa canceló ayer luego de que ganara en No, en el proceso democrático plebiscito.

“Triste la apatía de los ciudadanos que no votaron en el plebiscito, hay gente que sólo sobrevive en la ciudad, la mayoría del No al alumbrado, no es una posición generalizada porque 9 de 10 ciudadanos no salieron a votaron. Ni siquiera se completó el 10 por ciento de la población para que un ejercicio tan importante fuera vinculante, ya sin considerar de que se trataba lo que la gente debería hacer es participar más”, dijo.

