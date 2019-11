España gana su sexta Copa Davis con Rafael Nadal como el héroe

Rafael Nadal derrotó a Denis Shapovalov 6-3, 7-6(7) para completar un triunfo por 2-0 frente a Canadá en la final de la Copa Davis. Es el sexto título de Davis Cup que consigue España. El primer punto lo ganó Roberto Bautista-Agut con triunfo sobre Felix Auger-Aliassime por 7-6(3), 6-3.

El número uno del mundo derrotó a Denis Shapovalov 6-3, 7-6(7) en 1 hora y para completar un récord perfecto de victorias tanto en singles como en dobles en esta edición de la pugna por la Ensaladera de Plata.

Con Nadal como estandarte, quien ganó ocho de los 11 puntos, salvó tres eliminatorias, Rusia, Argentina y Gran Bretaña, y jugó el dobles en los cruces, España se quedó su final llevada a cabo en La Caja Mágica, en el inicio de una nueva era para la Davis, un torneo centenario que pedía cambios y que aún tendrá que hacer más, pero que dejó buenas dosis de emoción y pasión. La que enseña por ejemplo Nadal, un campeón de todo, quizá el mejor de la historia, que celebra más que en Melbourne, París, Londres o Nueva York cada punto de la Copa Davis.

Nadal saltó a la pista con la misión de conseguir el punto definitivo del triunfo en la definición por la corona. El número uno de la clasificación mundial tenía enfrente a uno de los pocos jugadores con los que no tenía un balance positivo en su frente a frente particular. Denis Shapovalov derrotó a Nadal en una ocasión previa, en el Canadian Open de 2017 sobre pista dura mientras que el balear había derrotado al canadiense sobre la arcilla de Roma en 2018. Desde entonces, no se habían vuelto a encontrar sobre la pista hasta hoy.

El segundo parcial fue todo el espectáculo. Si alguien pensaba que Shapovalov se desconectaría del encuentro al verse un set por debajo en el marcador, asistiría impávido al juego que practicó. Con muchísimos golpes ganadores y recurrentes subidas a la red, el tenista canadiense puso mucha presión a un Nadal que no esperaba tamaña reacción. Acabó resolviendo el encuentro el español con un sufrido 7-6 (7) en el segundo parcial, llegando a salvar hasta una bola de set a favor del jugador canadiense que a pesar de la derrota se puede marchar satisfecho por la imagen mostrada.

De esta manera, España suma su sexta Copa Davis, tras las conquistadas en 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011. Los nombres de Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Feliciano López quedarán en el recuerdos de todos.