Luego de que se difundieran los resultados preliminares del plebiscito 2019 relativo al proyecto de alumbrado público, la alcaldesa Maru Campos informó que el proyecto Iluminamos Chihuahua queda cancelado.

“Ganó el NO, y como lo dijimos con anterioridad respetando al decisión de los chihuahuenses, y aunque no se cumplió con el 10% de la población votante los pocos votantes fueron NO y respetando la decisión, para nosotros el plebiscito y el proyecto han finalizado”, dijo.

