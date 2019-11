Preocupa a Chihuahua recorte de participaciones federales por casi 600 millones de pesos: Javier Corral

– Luego de que los diputados aprobaran el Presupuesto Federal 2020, el Gobernador advirtió que ni siquiera fueron compensadas pérdidas en diversos rubros

El gobernador Javier Corral Jurado externó su preocupación por que el Presupuesto Federal (PEF) 2020 aprobado durante la madrugada de hoy, no refleja la corrección que ofreció la Secretaría de Hacienda en materia de participaciones y aportaciones para Chihuahua.

En conferencia de prensa a la que convocó tras conocer la aprobación del PEF, el gobernador informó que recién envió un mensaje a la Secretaría de Hacienda para ver si ellos le indicaban dónde habían movido o reacomodado para compensar la pérdida que en términos reales proyecta el Presupuesto para Chihuahua en aportaciones federales y participación.

Explicó que de no confirmarse ninguna modificación favorable al estado, “estaríamos en un serio problema de reducción de participaciones de casi 600 millones de pesos. Ya hemos perdido este año por la baja de la Recaudación Federal Participable cerca de 400 millones de pesos”.

Agregó que tampoco fue compensada la pérdida de participación de este año, “ni siquiera en el 75% que prevé el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas”.

Dijo que tras las primeras horas de la aprobación del PEF 2020, es motivo de gran preocupación para él, no localizar la rectificación que habían ofrecido.

“Nos dijeron que por lo menos nos iban a garantizar los mismos términos del Presupuesto 2019, pero no es así, no vemos que se haya corregido”, explicó.

Recordó que estos temas los trató con el secretario de Hacienda. “Le pedí que pudiéramos modificar las reglas de distribución de este Fondo, porque luego terminan siendo compensados estados que no pierden por la baja de la recaudación”.

Señaló que con lo que se ha perdido este año, que está complicando el cierre fiscal, más esta proyección, “sí estamos en un escenario de preocupación”.

Informó que de lo que han logrado verificar, es que el presupuesto de Desarrollo Rural no se modificó. Solamente hay un incremento de mil 300 millones de pesos. Una bolsa general para el país en materia de Fondo de Desarrollo Rural.

Lo que sí se pierde es el Fondo de Concurrencia, el Fondo de Seguro Catastrófico, el Fondo de Desarrollo Rural y todo el tema hidroagrícola.

En esos rubros Chihuahua está perdiendo aproximadamente 220 millones de pesos.

Agregó que tampoco han visto corrección en el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene una de las afectaciones más fuertes.

“Lamentablemente pues no se ve bien, No se ve bien”, señaló.

