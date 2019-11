Se suma Maru a los 398 alcaldes y 10 gobernadores que desconocen a Rosario Piedra

La alcaldesa de Chihuahua Maru Campos Galván, refirió que acatará cualquier recomendación que se le asigne en conjunto con el resto de los alcaldes Panistas que rechazan el cargo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Hay un planteamiento por parte del partido y el presidente de la Asociación de Alcaldes Enrique Vargas, que mientras no se reponga el procedimiento de elección limpio y transparente no se va a reconocer, pues no hay legitimidad en esta seudoelección estamos con ellos y revisado qué recomendaciones se tienen por parte de la Cndh”, acotó.

Cabe recordar que el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo moreal, pidió a los funcionarios panistas actuar con inteligencia y brillantez, reconsiderando su postura de no reconocer a la activista Rosario Piedra como nueva titular de la CNDH y no “mandar al diablo” a las instituciones.

