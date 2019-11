Por protestas en San Lázaro nos sacan en camión y con escolta: Falomir

El diputado federal Alan Falomir, evidenció mediante sus redes sociales lo que a su parecer es un doble discurso, ya que ante las protestas registradas en San Lázaro, autoridades federales los trasladaron a una sede alterna para discutir el presupuesto de egresos 2020, escolados por elementos de la Guardia Nacional.

“Vamos en camino al lugar donde sesionaremos el presupuesto federal, no podrá ser en Sán Lázaro, y como ven vamos con policías dentro de nuestro camión y escoltados por decenas de patrullas por todos lados de la Guardia Nacional y policía de la cd mx, pues no que este gobierno no reprime a los manifestantes?, que lamentable esta situación, solo porque al Presidente no le importan los sectores productivos del País, ya que él sigue obsesionado en meterle más recursos a sus programas sociales y quitarle a todo lo demás, vamos a dar una batalla de argumentos con todo en la sesión, esto No es el México que deseamos”, comentó.

Comentarios