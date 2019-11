“Frozen 2 muestra el valor de la perseverancia” Chris Buck

Los directores y el productor de Frozen 2 explicaron que en esta cinta Elsa está en busca del origen de sus poderes

Tras seis años del estreno de la primera película de Frozen, por fin llega a la pantalla grande la segunda entrega de esta historia protagonizada por las hermanas Elsa y Anna, quienes han logrado conquistar a millones de espectadores a nivel mundial. Por esta razón, los directores Jennifer Lee y Chris Buck, así como el productor Peter del Vecho explicaron a Publimetro los retos de hacer esta película, la cual mostrará a las hermanas más unidas que nunca.

¿De qué se trata? Esta nueva aventura de las hermanas Elsa y Anna muestra su travesía para encontrar el origen de los poderes del Elsa, por lo que junto a Kristoff, Olaf y Sven emprenderán una aventurado viaje que pondrá a prueba su valentía y perseverancia. Frozen 2 se estrenará este 22 de noviembre en las salas de cine de México.

¿Qué vamos a poder ver en esta nueva película?

Chris Buck: Conoceremos algunos personajes nuevos, conoceremos más de la historia de los padres de Anna y Elsa, así como al Teniente Matías que está en el bosque encantado —él tiene mucho que ver en la travesía— y luego vamos a conocer a los espíritus de la naturaleza, que son increíbles.

En el primer tráiler de la película podemos ver que Elsa se prueba a sí misma y lo que puede lograr con sus poderes. ¿En la cinta veremos este empoderamiento femenino?

Jennifer Lee: Definitivamente sí, pero lo que amo de esta segunda parte es que las dos hermanas están juntas, reforzando su relación; se protegen, se apoyan más que antes. Elsa tiene muchos desafíos, como confrontar el origen de sus poderes y está con muchísima presión porque tiene el reino, entonces Anna es un apoyo fundamental para ella, pero también se da cuenta que tiene mucho por hacer.

Uno de los aspectos fundamentales de esta película es la música. ¿Escucharemos canciones nuevas?

Peter del Vecho: Claro, Robert y Kristen Anderson escribieron siete canciones nuevas incluyendo Into the unknown; esta canción magnífica que habla de la voz interior que nos dice que nos arriesguemos y que hagamos algo de lo que no estamos seguros, es una preciosa canción. También podremos escuchar otra de Anna, muy poderosa; no podemos hablar mucho hasta que la cinta se estrene.

¿Cambió el proceso de animación para esta película, utilizaron nueva tecnología?

Chris Buck: Hubieron muchos cambios en esta película porque pasaron seis años desde la primera. Los animadores aprenden de cada película y han hecho un trabajo maravilloso, como expresiones más sutiles con las caras; además, los efectos que se lograron con el agua fueron increíbles, los animadores se esforzaron mucho en cada personaje y también para crear a los espíritus de la naturaleza, que son fantásticos.

¿Cuáles fueron los grandes retos de hacer esta película?

Jennifer Lee: El mayor desafío es contar la mejor historia que puedas y la mejor historia para los personajes. En los últimos años Disney sólo ha hecho cuatro secuelas y nosotros nunca habíamos hecho una secuela de un musical antes, entonces como equipo también estábamos en lo desconocido en muchas maneras, pero creo que una de nuestra fortalezas es que trabajamos con el equipo de la primera película de Frozen para darle lo mejor a esta historia.

¿Cuál es el principal mensaje de la película?

Chris Buck: Quisimos hablar de la perseverancia de todos los personajes. Porque es el poder de la perseverancia lo que te puede salvar en épocas tan desafiantes, ese es uno de los principales mensajes que queremos darle a la gente.

Publimetro

Comentarios