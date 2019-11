Así será el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf

México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica disputarán el título del torneo de selecciones en el mes de julio de 2020.

Con la victoria de México ante Bermudas, culminó la fase de Grupos de la Liga de Naciones de Concacaf y ya tenemos a los cuatro que disputarán la Final Four. México, Estados Unidos, Hinduras y Costa Rica ganaron sus respectivos grupos y ahora serán los países que irán en busca del primer título de esta competencia, primero se enfrentarán en una semifinal a partido único en busca de su boleto a la final.

México vs Costa Rica, Semifinal: Final Four

La Selección Mexicana fue el único equipo que terminó con paso perfecto y llegó a los 12 puntos. ‘El Tri’ de Martino ganó sus cuatro partidos y quedó como el mejor líder de los cuatros. En contra parte, los ‘Ticos’ avanzaron con un record de un triunfo y tres empates. Los centroamericanos sufrieron contra Curazao y Haití, por lo que ahora deberán medirse a los actuales campeones de la Copa Oro.

Honduras vs Estados Unidos, Semifinal: Final Four

Los ‘Catrachos’ también terminaron invictos luego de sus tres victorias y un empate. Los de ‘La H’ lograron superar a los cuadros de Martinica y Trinidad y Tobago, lo que los tiene en esta instancia de Final Four. Del otro lado, los de las barras y las estrellas tuvieron un tropiezo ante Candá, pero igual lograron llevarse el sector gracias a su mejor diferencia de goles.

Los partidos se diputarán en el mes de junio en días y horarios a confirmar próximamente. Ambos encuentros se disputarán en una cede neutral que será determinada por la Concacaf.

