Zoológico La Pastora en la ‘mira’ por muerte de animales

Por segunda ocasión en el año, elCongreso local pedirá que se investigueel estado del zoológico La Pastora, luego de que muriera una jirafa, presuntamente por las bajas temperaturas.

Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que emitirán un exhorto para solicitar que se aclaren las muertes de los animales,además de sanciones contra quienes resulten responsables.

Por ello, la legisladora afirmó que visitará las instalaciones del recinto estatal a modo de revisión y para tratar de conversar con personal del lugar.

Antes de la muerte de la jirafa identificada como “Wookie”, de tres años de edad, el pasado 10 de mayo perdió la vida una elefanta de nombre “Pancha”, y el 12 de junio una cría de cebra.

También fueron asegurados dos flamencos, pues presuntamente el exdirector del parque, Roberto Chavarría, no pudo comprobar la procedencia legalde las aves, situación de la cual habría sido exonerado varios meses después por Profepa.

Mientras tanto, la legisladora panista opinó que, aunque pueden presentarse problemas “hasta en los mejores zoológicos”, se pronunció a favor de elevar la calidad de La Pastora, y de preguntar a la comunidad si considera útil clausurar el parque definitivamente.

“La Pastora es algo emblemático de nuestro estado. Yo lo que pido es que tengamos funcionarios especializados en el tema, que tengamos buenas instalaciones. Tenemos que castigar a quienes no cumplieron y preguntarle al ciudadano si quiere que siga en pie o no, creo que no es una decisión unilateral”, apuntó.

