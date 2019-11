Luchador de WWE renuncia tras llamarlos racistas

Jordan Myles, junto a la compañía, se vieron envueltos en una polémica tras la venta de la playera con la imagen del luchador.

La superestrella Jordan Myles renunció para WWE después de llamarlos racistas, tras la playera que salió a la venta con la imagen del luchador.

La playera negra lanzada por la compañía muestra una sonrisa blanca formada por el nombre del luchador, pero con un fondo rojo. Esto podría confundirse con la “blackface”, la cual es una forma de maquillaje utilizada por artistas blancos en el siglo XIX para representar a una persona de color en modo de burla, ya que se exageran los rasgos y se utiliza maquillaje rojo para la boca.

“Desde hoy, quiero anunciar oficialmente que renuncio a la puta WWE, ya no soy su empleado. Me rehúso a trabajar para racistas. Yo renuncio, a la mierda con ellos. Odio a la puta companía y todo lo que representa, lo único que hacen es retener a las personas, no necesito el puto permiso de nadie para hacer lo que quiero hacer. Al carajo Jordan Myles nunca me vuelvan a llamar por mi nombre de esclavo, llámenme ACH. Renuncio. Jódete (WWE)”, fue el mensaje del luchador.

ACH, como también es conocido, participó en Triple A en la primera edición del “lucha libre World Cup”, donde perdió la final contra el equipo de Rey Mysterio, Myztezis y Alberto del Río.

En WWE solo participó en NXT desde febrero de este año y no logró conseguir el oro.

