Piden a CES, FGE y Fiscalía Zona Norte investigar daños contra transporte público en Ciudad Juárez

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión Estatal de Seguridad, a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Fiscalía Zona Norte, para que se investiguen los daños provocados a los transportes públicos en Ciudad Juárez, particularmente a la ruta que transportaba a empleados de la maquiladora Termocontrols.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Benjamín Carrera Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, quien determinó que los empleados señalados, sufrieron lesiones y que, de igual manera, se pide a la autoridad correspondiente, iniciar con las carpetas de investigación necesarias.

En este tenor, expresó que la Comisión Estatal de Víctimas, tendrá que brindar la atención necesaria a las y los empleados de la compañía antes mencionada, que sufrieron lesiones derivado de los ataques en contra del transporte en el que viajaban, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, para que otorgue la asesoría legal necesaria a las víctimas del suceso.

“El pasado 6 de noviembre, Juárez vivió una de las noches más trágicas y llenas de terror que dejó como saldo el asesinato de ocho personas, el incendio de 10 camiones, 5 vehículos particulares y lesiones por quemaduras a 14 obreros de Termocontrols, todo con la intención de generar caos previo a un cateo en el Centro de Reinserción Social No. 3, según la versión de las autoridades estatales”, indicó.

Señaló que los lesionados, fueron atendidos en el Hospital General de la zona número 35 del IMSS, donde se reportó el alta de algunos de los empleados, sin embargo, otros requirieron hospitalización, dado a que las lesiones provocadas tardarán más de 15 días en sanar.

“Es plausible que el Fiscal Zona Norte, haya acudido al hospital a visitar y atender a los lesionados, muestra de su humanismo y compromiso, actitudes que no hubo por parte del Gobierno del Estado, el propio titular del ejecutivo negó estos hechos y hasta el momento no ha dado muestras de afabilidad ni responsabilidad con la población. Ignorando en todo momento lo establecido por el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua”, apuntó.

Por último, dijo que, es necesario que como legisladores estén pendientes y atiendan las necesidades de los lesionados, desde la tribuna del Congreso del Estado de Chihuahua y que se les extienda en solidaridad y apoyo, para afrontar tan lamentable suceso, y se coadyuve para la recuperación de Juárez del crimen organizado.

