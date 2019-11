Luchador Sin Cara pide ser liberado por WWE

El luchador mexicano Sin Cara solicitó a la empresa luchística estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE) su liberación laboral, ya que no se siente valorado como atleta, a pesar de la disposición y empeño que ha mostrado desde su incorporación.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció sus deseos de deslindarse de la WWE y continuar su trayectoria fuera de la empresa ubicada en esta ciudad del estado de Connecticut.

“Tomé una de las decisiones más difíciles, pero más sensatas que he debido tomar en mi carrera profesional en lucha libre; he pedido mi liberación de la WWE”, anunció el luchador.

El próximo 30 de noviembre, la Arena Ciudad de México será sede del WWE Live México SuperShow, una de las funciones de la organización, en la cual el “azteca” no fue anunciado, a diferencia de su compatriota, Rey Misterio.

“Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron, sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta o talento”, agregó

Comentarios