JC Chávez advirtió a Andy Ruiz: “Se le empieza a perder el piso”

El legendario exboxeador mexicano habló en Versus sobre Andy Ruiz, ‘Canelo’ Álvarez y señaló que sus tienen talento pero han sido indisciplinados.

Julio César Chávez, exboxeador mexicano, apareció en el programa Versus de la cadena TUDN y habló de la actualidad del pugilismo de nuestro país, incluyendo a referentes como Andy Ruiz, campeón de peso completo, quien peleará por segunda vez contra Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.

“En una pelea se ganó el cariño de todos los mexicanos. Ya se le empieza a subir un poquito, se le empieza a perder el piso, y cuidado porque viene una pelea difícil, no va a ser igual la primera que la segunda, ojalá repita el nocaut para que se consolide”, destacó.

Asimismo, JC Chávez se refirió a Saúl Álvarez, a quien destacó por su disciplina. La leyenda del boxeo mexicano mencionó que no entiende por qué el ‘Canelo’ a veces no tiene la aprobación de los aficionados.

“Es increíble lo que ha hecho, a mí me tiene sorprendido, sobre todo por sus disciplina y cómo se prepara, cómo se concentra, cómo ha ido creciendo en sus peleas, lógicamente en cada una nos deja algunas dudas. Quisiéramos verlo un poquito más agresivo, más entregado hacia el público, pero es un peleador completo, que sabe fajarse, contragolpear. Hay algo que a la gente no le gusta, a veces no lo entiendo”, expresó.

La complicada carrera de sus hijos

Finalmente, Julio César Chávez fue crítico con sus hijos Julio y Omar, en quienes ve mucho talento pero desperdiciado debido a las indisciplinas fuera del ring.

“Ha sido muy desgastante para mí, de que los hijos crecen e imagínate, todos me piden consejos y estos canijos les quiero dar un consejo y me ignoran, qué cosa tan increíble. Los hijos a veces escuchan más a otra gente que a uno mismo”, dijo.

“Los dos tienen mucho talento pero desperdiciado por su indisciplina. Julio anuncia la pelea con Jacobs, es una oportunidad muy buena, vamos a ver si se prepara bien. Se acerca la pelea, empiezan sus distracciones y no llegan como deben llegar, esperemos que esta pelea que es una gran oportunidad se preparen a consciencia. Yo ya no quiero hablar por ellos porque siempre salgo raspado”, sentenció.

