El príncipe Charles involucrado en nuevo escándalo real de US$196 millones

La reina Elizabeth II ha llamado a una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham.

Tras la supuesta asociación del príncipe Andrew con el abusador de jovencitas Jeffrey Epstein, ahora su hermano mayor, el príncipe Charles, se vio envuelto en un escándalo de arte impactante que no solo dejó a su madre, la reina Elizabeth II, sino también a su esposa, Camilla y su hermana , Anne , avergonzadas por toda la situación.

Una fuente de la revista New Idea reveló que la reina convocó una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham.

Durante la reunión, la Reina advirtió severamente a su familia de que no podían seguir burlándose de la monarquía.

La semana pasada, The Mail on Sunday reveló que varias obras de arte que pretenden ser de Monet, Picasso y Salvador Dalí , y aseguradas por muchos millones , había estado en exhibición en Dumfries House , sede de la Fundación del Príncipe .

El falsificador de arte convicto Tony Tetro admitió al periódico que había producido las pinturas y las vendió al empresario en bancarrota James Stunt, que luego las prestó a la organización benéfica.

Desde entonces se reveló que el acuerdo de préstamo fue firmado por el ex ayudante de cámara de Charles, Michael Fawcett, quien ha sido descrito en los periódicos del Reino Unido como su mano derecha: el ayudante más confiable y fue nombrado el año pasado El CEO de la Oficina de Charles.

Con el ‘Monet’ asegurado por $ 94 millones, el ‘Picasso’ por $ 79 millones y el ‘Dali’ por $ 23 millones, ahora se hacen preguntas sobre las ramificaciones del fraude.

Un portavoz de la fundación explicó a The Mail on Sunday que aceptan “obras de arte prestadas de vez en cuando” , y que James Stunt les había prestado 17 pinturas, todas las cuales han sido devueltas.

El portavoz agregó que el Príncipe Charles no está asociado de ninguna manera con este proceso de adquisición de obras de arte. “Es extremadamente lamentable que la autenticidad de estas pinturas en particular, que ya no están en exhibición, ahora parece estar en duda”, agregó el portavoz.

Cuando surgieron las noticias, Stunt se disculpó públicamente con Charles , quien , según él, es un amigo.

“El príncipe Carlos estará devastado y muy avergonzado por estas acusaciones”, dijo el autor real Phil Dampier a la revista New Idea.

