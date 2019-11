Una estrella de UFC dijo que quiere “partirle la cara” a Canelo y el mexicano respondió

Tras la victoria ante Kovalev, el boxeador recibió una propuesta picante.

Jorge Masvidal fue la gran figura de la noche del UFC 244, tras vencer a Nate Díaz en el Madison Square Garden. El estadounidense no se conformó con eso y le apuntó a Canelo Álvarez en los micrófonos.

“Puedo boxear y tengo ganas de partirle la cara a Canelo. Puedo boxear, correr, trabajar diferentes ángulos, y tengo ganas de pelear contra él. Quizás es una señal que yo haya peleado hoy y él también, pero quiero tener la oportunidad de subirme al ring con él”, lanzó Masvidal, que parece no temerle al campeón mexicano.

Luego de la experiencia entre McGregor y Mayweather, que fue un éxito para el negocio, el boxeador no se quedó callado: “Todos quieren una parte del pastel. Como lo dije, enfrentarlo sólo sería un negocio, no lo considero una pelea. El que quiera venir al boxeo, que venga. Yo en su deporte no tengo nada que hacer, nadie de UFC en mi terreno tiene algo que hacer”.

Vale destacar que en la previa de la pelea de Canelo y Kovalev se demoró más de la cuenta porque había mucha gente conectada a la pelea de UFC 244 y la producción del evento no quería perder audiencia. Se pudo ver a los dos boxeadores esperando mucho más de lo normal ante las cámaras y con algo de fastidio.

Fox Sports

