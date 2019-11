Nadie jugó mejor que Russell Wilson en la Semana 9 en la NFL

La novena jornada fue para el jugador que, para muchos, lidera la carrera por el nombramiento de Jugador Más Valioso de la temporada:

RUSSELL WILSON, QB, SEATTLE SEAHAWKS

Lo que parecía un partido de trámite para Wilson y sus Seahawks –un partido en casa ante un equipo errático con marca perdedora– se convirtió en uno de los mejores retos en la campaña para Seattle, y gracias al quarterback, salieron triunfantes.

Rápidamente abajo en el marcador por 14-0 desde el primer periodo, los Seahawks no se desesperaron y depositaron su confianza en el temple de su quarterback.

Desde luego, Wilson respondió, una vez más

El pasador de Seattle completó 29 de 43 pases para 378 yardas y cinco touchdowns sin intercepciones, y sumó una escapada por tierra clave de 21 yardas en el cuarto periodo, para conducir a los Seahawks a una victoria de tiempo suplementario que confirma al club como uno al que hay que temer en la segunda mitad de la campaña.

Los pases anotadores de Wilson fueron para Tyler Lockett (dos), Jacob Hollister (dos), y un largo latigazo para el novato DK Metcalf, pero quizás lo que no se menciona suficiente es que Wilson podría estar convertido en el pasador más preciso de la NFL en este instante, al menos en pases largos.

Para Wilson, se trató de su remontada N° 31 en el cuarto periodo o tiempo suplementario para ganar en la NFL, liderando a la NFL en ese rubro desde el 2012, cuando los Seahawks invirtieron una selección de tercera ronda en el pasador que otros dejaron pasar porque no era suficientemente alto.

MENCIONES HONORÍFICAS

Lamar Jackson, QB, Baltimore Ravens. No tengo la menor duda: habrá quien señale los 17 de 23 pases completos para 163 yardas y un touchdown de Jackson y dirá que eso no es suficiente. Las estadísticas que habitualmente se emplean para las estatuas del bolsillo no aplican para este fenómeno, quien agregó 63 yardas y dos touchdowns en 14 acarreos contra una defensiva que no solamente es la mejor de la liga en este momento, sino que se había metido en la conversación junto con algunas de las grandes unidades en la historia luego de las primeras ocho jornadas. Tremendo trabajo de Jackson, el quinto quarterback tomado en el draft del año pasado, en la victoria de Baltimore por 37-20.

Josh Jacobs, RB, Oakland Raiders. Año con año, hay argumentos respecto a por qué no hay que reclutar a corredores en la primera ronda del draft, pero año con año, sobre el campo se demuestra por qué sí hay que reclutar a corredores en la primera ronda del draft. El novato de los Raiders corrió el ovoide en 28 ocasiones para 120 yardas con dos touchdowns, impulsando a Oakland a los Detroit Lions, por 31-24.

Tyler Lockett, WR, Seahawks. Sí, Wilson fue el mejor para su equipo, pero no estuvo solo. Su mejor socio ofensivo es Lockett, quien lo demostró este domingo con 13 atrapadas para 152 yardas y dos anotaciones en el tiroteo contra Tampa Bay que, quizás, terminó siendo el mejor partido de una emocionante jornada dominical.

Christian McCaffrey, RB, Carolina Panthers. Si hay un nombre que parece estar ligado inexorablemente al premio de Jugador Ofensivo del Año para esta temporada, es el de McCaffrey, quien semana a semana continúa demostrando su valía para los Panthers. En contra de los Tennessee Titans, McCaffrey acumuló 146 yardas y dos touchdowns en 24 acarreos, y a eso le sumó 20 yardas y un touchdown en tres recepciones durante la victoria de Carolina por 30-20. La NFL moderna tiende a ignorar a los corredores, pero una campaña como la suya en los 80’s hubiera terminado, sin duda, en un premio como JMV.

Preston Williams, WR, Miami Dolphins. Finalmente, se acabó la sequía y los Dolphins ganaron un partido. Aunque el receptor abierto novato no logró terminar el juego, luego de ser retirado en el cuarto periodo con una lesión, sí fue el jugador más destacado por Miami, con cinco recepciones para 72 yardas y dos anotaciones en contra de los New York Jets, durante el triunfo por 26-18 que enciende todavía más la discusión en torno a la primera selección global del año entrante.

ESPN

Comentarios