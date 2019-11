Las opciones de futuro de Canelo tras Kovalev: GGG, Saunders…

Canelo Álvarez no quiso dar pistas sobre su futuro tras su victoria ante Sergey Kovalev. El mexicano aseguró que no descartaría repetir en el semipesado.

La victoria de Canelo Álvarez (53-1-2, 36 KO) sobre Sergey Kovalev deja al mexicano en una posición de privilegio, ya que los caminos para elegir en el futuro son muchos. Tras ese triunfo, es campeón Franquicia (campeonato de nuevo cuño por encima en importancia del mundial) WBC y Mundial WBA del medio, campeón WBA Regular (interinato) del supermedio y campeón mundial WBO del semipesado. Tiene tres vías y con las buenas sensaciones que dejó este sábado, cinco nombres aparecen en el horizonte… aunque él no quiso mojarse. “La idea era hacer una pelea y regresar al medio o el supermedio, pero ¿por qué no otra vez en el semipesado? Haré lo que suponga un reto”, aseguró. Toca esperar, en principio no regresará hasta mayo de 2020 y como se demostró en esta ocasión el tiene la última palabra.

Gennady Golovkin: la negativa a la trilogía es una constante

Es la pregunta más repetida al mexicano. ¿Quieres una trilogía con Golovkin? En sus muchas apariciones públicas, antes y después del pleito con Kovalev, la respuesta ha sido la misma. “Hemos disputado 24 asaltos, ya le gané, para mi no supone ningún reto. Si se puede dar y es una gran oportunidad de negocio, lo veremos”. Con esa negativa casi constante parece difícil que se puedan volver a encerrar en el mismo ring, pero el dinero podría cambiarlo. GGG (40-1-1, 35 KO) firmó con DAZN para enfrentarse a él y está esperando su llamada. Su victoria por el Mundial IBF del medio hace que tenga un punto favorable, pues Álvarez repitió durante mucho tiempo que le gustaría unificar la categoría. Él tiene dos cinturones, si el kazajo le iguala podría subir su cotización.

Demetrius Andrade: sin el Mundial IBF pierde opciones

Canelo Álvarez también ha hablado claro de Demetrius Andrade (28-0, 17 KO): “No es un reto. No se ha enfrentado con nadie”, aseguró en la previa de su pleito ante Kovalev. La opción del estadounidense se vislumbró para septiembre de este año con la idea de unificar el peso medio… pero nunca acabó de convencer al mexicano, y ahora, con solo tres títulos en liza pierde fuelle. Al igual que le pasa a Golovkin, si reuniese los dos cinturones que Canelo no tiene ganaría enteros. Golovkin y Andrade podrían chocar, es probable. Ambos quieren a Canelo y saben que los cantos de sirena de la unificación podrían acabar de seducir al Canelo.

Billy Joe Saunders: su fichaje con Matchroom le incluye pone en el escaparate

El fichaje de Billy Joe Saunders (28-0, 13 KO) con Matchroom es un movimiento que parece hecho para que el británico se convierta en futurible de Canelo… aunque también de Golovkin. En su presentación la promotora que comanda Eddie Hearn su nuevo jefe fue claro. “Tiene un título mundial en 168, pero también puede hacer 160 cómodamente, y cuando miras a los luchadores con los que trabajamos en nuestras plataformas, este fue un vínculo obvio”, aseguró el inglés. Está en las quinielas tanto en el supermedio como en el medio. Aunque para que se confirme tiene que ganar este sábado. En Los Ángeles estrena contrato con una defensa ante Marcelo Esteban Coceres (28-0-1, 15).

Callum Smith: la opción para ‘desembarcar’ en Inglaterra

El nombre de Callum Smith (26-0, 19 KO) es otro de los que reclamas los aficionados. Muchos replican a Canelo que solo es campeón mundial en tres divisiones, ya que en el supermedio derrotó al campeón Regular WBA, Fielding. Por ello, para considerar su reinado igual al resto le piden una pelea con el monarca absoluto de ese organismo. La pelea con el inglés ya se rumoreó, y según se apuntó hace meses, Eddie Hearn (también promotor del púgil de Liverpool) fantasearía con organizar esa pelea en un estadio de fútbol, siguiendo así la estela de los grandes duelos de Anthony Joshua en Reino Unido (ha peleado en Wembley y Cardiff). En esta ocasión sonó Anfield, aunque de momento nada se puso en firma. La opción existe, pero habría que darle forma. Al igual que Saunders, para pensar en el futuro tiene que encargarse del presente: el 23 de noviembre defiende el WBA del supermedio ante John Ryder (28-4, 16 KO).

Arthur Beterviev: el último en unirse a las quinielas

La victoria de Arthur Beterviev (15-0, 15 KO) sobre Gvozdyk ha dejado al ruso como el principal baluarte del peso semipesado, más cuando Canelo había asegurado que su cambio a esa división era momentáneo. Tras sus palabras al ganar a Kovalev, en las que no descartó nada, se abre la posibilidad. Unificaría tres de los cuatro títulos de la división. La opción sería mucho más difícil deportivamente que la del Krusher, pero al dejar el futuro abierto, Beterviev se cuela en la ecuación.

as

Comentarios