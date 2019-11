López Obrador pide más tiempo para afianzar la 4T

En 11 meses se han sentado las bases del proyecto que comenzará a dar resultados a partir de 2020, afirma.

En un año, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las medidas tomadas por su administración comenzarán a dar resultados y se tendrán mejores condiciones de seguridad y de vida para la población.

Al cumplir 11 meses en el gobierno, López Obrador insistió en que en este periodo se han sentado las bases de su proyecto que comenzará a dar resultados a partir de 2020.

Yo espero que, en cuando mucho un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso pido, un año más para que esto cambie por completo”, comentó el mandatario.

López Obrador hizo una reflexión antes de abordar de nuevo el tema del operativo fallido en Culiacán, en el que se tuvo que dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Estableció que la forma de abordar el combate al crimen organizado cambió y se realizarán reformas legales y se creó la Guardia Nacional, medidas que deben dar frutos a partir de su segundo año de gobierno.

Desde luego no es fácil hacer esta transición; esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición”, insistió el mandatario.

En abril de 2019, en Minatitlán, Veracruz, cuando estaba en proceso de gestación la Guardia Nacional, el Presidente se puso un plazo de seis meses para que se comenzaran a ver disminución de la inseguridad en el país.

Dijo que en los próximos días se dará a conocer cómo los gobiernos anteriores maquillaban cifras de delitos, lo que implica que el fenómeno de la inseguridad es peor de lo que se reportaba.

NO HAY RECESIÓN: LÓPEZ OBRADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía “va bien”, pese a que el crecimiento es cero, y se congratuló de que técnicamente no haya recesión.

En rueda de prensa matutina en Palacio Nacional aclaró que su intención es poner orden en la economía y posteriormente iniciar el proceso de crecimiento.

La recesión se determina por crecimiento negativo consecutivo en dos o más trimestres, mientras que en México el crecimiento se encuentra estancado.

Hay que ver primero incluso en el caso de crecimiento que no hay técnicamente recesión, no les gusta esto a los técnicos, pero son sus mismos parámetros. No hay recesión”, sentenció el presidente.

Insistió en que en este primer año su proyecto ha sido poner orden en la economía y empatarla con su proyecto de país.

Dijo que su administración plantea que la población tenga recursos para comprar lo necesario para su vida diaria y no necesariamente tener cifras macroeconómicas saludables.

Se están creando empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien, se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo, con cifras. El peso se ha revaluado”, puntualizó.

Añadió que el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá puede ser otro detonante del desarrollo económico en el futuro.

Parte de esa esa estrategia, dijo, es ser estrictos en el otorgamiento de contratos de obras de infraestructura a empresas privadas.

¿Por qué lo del crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden (…) No es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones. A ver, inviertan, aunque destruyan el territorio, aunque contaminen”, señaló.

