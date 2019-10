Nicki Minaj recibe de su esposo un anllo de bodas de US$1.1 millones

La artista se casó con Kenneth Petty la semana pasada, y ahora ya tienen sus anillos.

Según los informes, el esposo de Nicki Minaj gastó US$ 1.1 millones en su anillo de bodas.

Minaj’ se casó con Kenneth ‘Zoo’ Petty a principios de este mes, y aunque inicialmente se casaron sin anillos costosos, ahora finalmente se pusieron sus joyas en los dedos, en forma de un brillante diamante de $ 1.1 millones.

Mientras publicaba una foto profesional del disfraz de Halloween de su pareja, los personajes de la película de terror ‘La novia de Chucky’, Nicki escribió en Instagram: “#BrideOfChucky by @polkurucz hair by @kellonderyck makeup by @joycebonelli styled by @benjicarlisle our rings por @rafaelloandco (sic) “

Y aunque los anillos no estaban realmente en la imagen, los joyeros Rafaello y compañía publicaron su propio clip de los impresionantes accesorios, donde confirmaron que eran para Nicki y su cónyuge de 36 años.

Subtitularon su publicación: “Felicidades al Rey y a la Reina, les deseamos mucho amor y felicidad juntos. Gracias por confiar en nosotros para diseñar y hacer estas piezas muy especiales para ambos. @Nickiminaj.”

