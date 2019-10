Exhorta Maru a regidor para que conozca la ciudad y sus necesidades

La alcaldesa Maru Campos envió un exhorto al regidor de Morena Rubén Castañeda para que recorra la ciudad y así conozca las necesidades de la población que no pueden aplazarse por cuestiones partidistas.

“Nada les gusta, es un afán de no escuchar lo que piden y cómo viven los chihuahuenses, la angustia de los padres que no tienen alumbrado. Lamento que haya actores políticos que por ser justamente oposición detengan estos proyectos de beneficio a Chihuahua desgraciadamente se oponen a todo, quiero decirles que falta mucho para campaña política que hoy no busquen estropear el trabajo de un gobierno sino que todos apoyemos pensando en la población y sus necesidades”, expuso.

La edil reiteró que el proyecto presentado a principios del año se promueve de forma transparente, está comprobado que se necesita mejorar el alumbrado para disminuir los delitos y ser una ciudad más sustentable.

Finalmente recordó que tal como establece la Ley de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento cubrió los 8.9 millones de pesos necesarios por el IEE para realizar un plebiscito y que la ciudadanía decida sí quiere o no renovar el alumbrado en los términos establecidos.