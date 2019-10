Llama Ugalde a defender principios de la libre empresa en Chihuahua

El extitular del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), Luis Carlos Ugalde, presentó su conferencia “Escenarios de Riesgo Político: México 2024” en Chihuahua, en la que hizo un llamado al sector empresarial local a repensar las estrategias de acercamiento a los diferentes niveles de gobierno y defender los principios de la libre empresa.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua, Federico Baeza Mares, dio la bienvenida al conferencista, y dijo que ese tipo de eventos logran generar una idea muy clara del rumbo que lleva el país.

“Debemos ser un contrapeso importante y necesario en estos tiempos, por los riesgos y amenazas que se han infundido hacia la libre empresa; nos compete a nosotros estar enterados e informados, por ello esperamos compartir visiones e interactuar con el doctor Ugalde, y así tener un mejor criterio de lo que nos sucede hoy en día”, puntualizó. Asimismo, ante más de 130 empresarios, líderes de organismos e invitados especiales, el exrepresentante del máximo órgano electoral en México hizo algunas recomendaciones para saber “cómo navegar la Cuarta Transformación”.

Señaló que hay tres estrategias clave, la primera ellas que denomina “La torre de control”, encaminada a que el sector empresarial esté pendiente y dé seguimiento puntual a la información emitida por los gobiernos. “Esto significa, ¿cómo te vas a anticipar?, ¿qué vas a hacer?, porque muchos organismos siguen operando con la estrategia del siglo 20, de creer que por ver al presidente de México y que este les dé palmaditas pueden salir corriendo y decir que ya no hay riesgos”, sentenció.

Agregó que, si el sector empresarial no actúa inteligentemente y México entra en una grave recesión, el Gobierno tendrá la facilidad de acusarlo de haber ofrecido miles de millones de pesos y no haber hecho las aportaciones, por lo que -reiteró- “hay que repensar y resetear el relacionamiento que se tiene con los distintos niveles gubernamentales”.

Ugalde explicó que rumbo al 2024 hay seis factores de riesgo político: el deterioro económico, que tiene un nivel mediano de riesgo pero que -aseguró- irá en crecimiento en los siguientes meses; la concentración del poder; la incertidumbre jurídica; la ineficacia gubernamental; la inseguridad, esta última uno de los temas que se encuentra en “color rojo a más rojo”; y finalmente la conflictividad social.

De acuerdo con sus pronósticos, el también director de la empresa Integralia, señaló que hay tres escenarios diferentes, dos muy poco probables de suceder y uno con mayor posibilidad. En primera instancia, se refirió al “Escenario optimista”, que tiene que ver con que los pronósticos de crecimiento económico fueran de más del 2 por ciento, que la inseguridad y la corrupción se redujeran, y que se generara una menor desigualdad social, entre otros aspectos.

El segundo, el “Escenario pesimista”, que generaría un México similar a Venezuela, con lo que dijo estar en desacuerdo y observar bajas probabilidades de suceder ya que las estrategias del presidente de México no se basan en una economía militarizada y petrolizada.

Y finalmente, el “Escenario inercial”, el más probable, en donde hay más de lo mismo para bien y para mal, con un crecimiento más mediocre que en el pasado, con falta de empleo formal y economía informal, además de un problema grave de inseguridad que va a crecer, entre otros aspectos”, enfatizó.

Recalcó que para saber si habrá una diferencia significativa en el país en los próximos años, será trascendental saber si el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), retiene la mayoría amplia en la Cámara de Diputados, y por otra parte si los candidatos que postule esa organización política en el 2021 y 2024 serán afines al titular del Ejecutivo Federal.

Para concluir, consideró al presidente de la República como un político predicador cercano a la gente que busca, “y está logrando”, que un segmento amplio de la población apruebe sus planes y proyectos de gobierno, aún cuando estos no tengan resultados positivos y carezcan de planeación.

Cabe señalar que la conferencia de Luis Carlos Ugalde fue la primera de dos que la COPARMEX Chihuahua traerá para los chihuahuenses, la segunda de ellas, denominada “Contexto Político Actual de México”, que impartirá el reconocido consultor catalán en comunicación política, Xavier Domínguez Méndez, el próximo 4 de diciembre, a las 8:00 de la mañana en Expo Chihuahua, para la cual los interesados deberán registrarse en: https://forms.gle/bfjQgKvbNayfyauRA o en el teléfono 614 4165228.

