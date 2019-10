Aumentaran vigilancia en Halloween; multas a quién haga travesuras

El director de Seguridad Pública Gilberto Loya, informó que durante la noche de Halloween 200 policías trabajaran adicionalmente al turno de noche, resguardarán la ciudad con el objetivo de prevenir incidentes con las personas que salen disfrazados a pedir dulces, así como prevenir alguna “travesura” (SIC), como arrojar huevos a viviendas. “Si bien no es una traición mexicana sí es muy común en Chihuahua que los niños salgan a pedir dulces, y hay otros jóvenes que avientan huevos y papel a las casas, entonces buscamos prevenir esto y redoblar esfuerzos de vigilancia”, dijo. Adicionalmente, exhortó principalmente a los jóvenes que acostumbran utilizar esta fecha para ocasionar molestias a ciudadanos lanzando huevos, balas de pintura u otros artículos, se abstengan de cometer ese tipo de actos vandálicos, toda vez que serán acreedores a arrestos, multas económicas o la realización de trabajos en favor de la comunidad, dependiendo la falta cometida. Además extendió una serie de recomendaciones para quiénes salgan a pedir dulces: Evite salir hasta altas horas de la noche.

Cargue únicamente lo indispensable.

No se aleje mucho de su zona conocida.

Procure unirse a un grupo de adultos y niños para caminar juntos.

Camine sobre las aceras o banquetas.

De preferencia use disfraces de colores llamativos o brillantes.

No pierda de vista a los pequeños y acérquese con ellos cuando pidan golosinas.

Si detecta alguna situación o persona sospechosa, llame de inmediato al 9-1-1.