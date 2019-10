Zlatko Petricevic: ‘Matosas pedía ‘moches’ en Querétaro’

El ex directivo de los Gallos Blancos, confesó que el argentino fue relevado de su cargo porque reclamaba más dinero por la venta de algunos jugadores.

Hace unos días, se dio a conocer un audio donde Gustavo Matosas pedía cierta cantidad de dinero al un promotor por el fichaje de Matías Britos a los Panzas Verdes del León en el 2012. El técnico argentino se presentó con el Atlético de San Luis frente al León el pasado fin de semana, sin embargo, al día siguiente, fue destituido de su cargo.

Zlatko Petricevic, ex directivo del Querétaro, confesó en entrevista para MedioTiempo, que Matosas pedía dinero por la venta de jugadores: “Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él, subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”, explicó el croata.

En el Apertura 2011, los Gallos anunciaron a 19 nuevos futbolistas en su plantilla, temporada en la que estuvo Gustavo al mando: “En el primer momento en que me dijo que quería todavía dos jugadores (más), cuando me enteré que ya estaba cobrando unos jugadores y que se paga una cuota por jugador que supuestamente no son para el primer equipo, que eran para banca o la Segunda, pero la familia pagaba dinero”, mencionó.

El representante Fernando Pavón, fue privado de trabajar con los Gallos, antes de irse, le ofreció un reloj Rolex a Zlatko para quedarse: “Cuando yo corrí a Pavón de mi oficina, la primera persona que me estaba llorando (fue Matosas). ‘No corras a mi amigo del club. Corriste todo lo que yo construí y ahora corres a Pavón’, que llegó con un reloj Rolex y dijo ‘toma esto’. Le dije ‘no soy muy aficionado a los relojes pero tengo 20 relojes, si necesito uno lo uso, pero el tuyo no ocupo’ y a partir de este momento estás fuera de mi oficina. Si te veo, te deporto de México, no soy Ley pero te subo y te llevo a Comitán en la frontera con Guatemala”, puntualizó el empresario.

