Exhortan a Poder Ejecutivo y Judicial para que se pague retroactivo del salario a trabajadores

-El documento se dirigió al Gobernador del Estado, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Secretario de Hacienda y al Fiscal General del Estado.

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Chihuahua, para que giren las instrucciones pertinentes y sea cubierto el retroactivo del salario a su personal de trabajadores respectivamente, que aún no se les ha retribuido.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Marisela Sáenz Moriel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien detalló que, la totalidad de los trabajadores, son dignos de recibir su salario de manera íntegra.

Agregó que este documento, se dirigirá al Gobernador del Estado, al presidente del Tribunal Superior del Estado, al Secretario de Hacienda de la administración estatal y al Fiscal General del Estado, para que atienda cada uno de acuerdo al ámbito de sus competencias.

“He recibido quejas por parte del personal que labora en la Fiscalía General del Estado provenientes de sus distintas Zonas o Distritos, al igual que del personal que labora en el Poder Judicial, también provenientes de sus diferentes Distritos, quienes me manifestaron que hasta la fecha no les han cubierto el aumento de su salario retroactivo”, afirmó la legisladora en tribuna.

Reiteró que lo antes señalado, corresponde al periodo de enero a junio de este año 2019, y aunado a ello, en el mes de julio únicamente les aumentó 200 pesos de su salario.

“Pero lo peor de esto, es que también en su molestia me manifestaban indignados, que a los trabajadores sindicalizados, fueron a los únicos que les había pagado el retroactivo y que a ellos les habían dicho que no se los iban a pagar, porque no había presupuesto y que en caso de que se inconformaran no se los iban a permitir, amenazándolos con cambiarlos de plaza o en su defecto dar parte a asuntos internos”, abundó.

En este sentido, concretó que las respuestas a la problemática planteada, deben de ser dadas a conocer al Poder Legislativo y expresó que el pago del retroactivo del salario se contempló y se aprobó en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2019.

“A diferencia del presupuesto del ejercicio para el año 2018, en el caso de la Fiscalía, para el ejercicio del año 2019 se le aumentó a la cantidad de 535, 773, 452 millones de pesos más y al Tribunal Superior de Justicia también se le aumentó para el mismo ejercicio fiscal, la cantidad de 179, 704, 342 millones de pesos más aproximadamente, esto con el fin precisamente de que se cubrieran y se cumpliera con las necesidades primordiales de las mismas como son los salarios del personal”, concluyó.

