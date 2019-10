Pide López Obrador a morenistas no dejarse manipular

En torno al proceso interno que se lleva a cabo en Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los militantes no dejarse manipular por quienes buscan incidir en el sentido de su voto en la conformación de los nuevos comités regionales de cara a la renovación de la dirigencia nacional.

En la conferencia matutina de este lunes advirtió que ya no es como antes, que hoy en su partido no se practica la famosa “borregada” y así lo expresó.

“Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya no hay borregos, ¿A dónde van? ¡Beeeee! ¿Por quién votar? ¡Beeee! Ya no hay eso”, dijo.

López Obrador afirmó que en esto de dejar atrás la manipulación en los partidos ya se avanzó, hay una nueva cultura política, porque de otra manera él no hubiera podido alcanzar la Presidencia.

Comentarios