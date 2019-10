Anuncia Gobierno Municipal cuatro Destilichaderos la próxima semana

– Se visitarán las colonias Vistas Cerro Grande, Secretaría de la Marina, Los Arcos y Portales

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos, llevará el programa Destilichadero a cuatro distintas colonias de la ciudad, con el fin de llevar este servicio gratuito tan importante a los chihuahuenses de las colonias designadas.

Las fechas y zonas son las siguientes:

Lunes 28 de octubre

Colonia Vistas Cerro Grande dentro del área que conforman las calles Puerto Ángel, Diana Laura, 80 ½ y Manuel Banda

El contenedor estará en la Nueva España y 70

Martes 29 de octubre

Colonia Secretaría de la Marina entre las calles Diana Laura, Puerto Ángel, la zona cerril y Noria Las Palmas

El macro contenedor lo podrá encontrar en Puerto Progreso y Diana Laura

Miércoles 30 de octubre

Colonia Los Arcos entre las calle Guillermo Prieto Luján, Hidroeléctrica

Chicoasen, Escarola, Arcos de la Estrella

El contenedor se instalará en Arcos del César y Arcos del Mausoleo

Jueves 31 de octubre

Colonia Los Portales dentro del área que forman las calles Guillermo Prieto Luján , Puerta Labrada, Los Arcos, Hidroeléctrica Chicoasen

El contenedor se colocará en las calles Puerta Libertad y Portal de Chimeneas

El director de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez García, invitó a los chihuahuenses a que no dejen la oportunidad de sacar tiliches de las casas, pues con el programa pueden deshacerse de colchones, llantas, muebles, y cualquier objeto que ya no estén usando y que les quite espacio dentro de las casas, en el frente, patio o azotea.

Este programa es atendido directamente por los Guardianes Ecológicos de la dependencia, quienes acuden a atender las colonias en unidades municipales debidamente señaladas para que puedan ser identificados y la gente pueda acercarse a solicitarles apoyo para transportar tiliches o realizar algún reporte.

Comentarios