Gustavo Matosas habría recibido ‘comisión’ por fichaje de Matías Britos en León

Se habrían filtrado audios de Gustavo Matosas, entonces estratega de La Fiera y actual del Atlético de San Luis, en el que pacta precios elevados por jugadores.

Gustavo Matosas, entonces estratega de León y hoy del Atlético de San Luis, se habría llevado porcentaje de fichajes en La Fiera durante el 2012, sin conocimiento del mismo club. Lo anterior lo dio a conocer Noticieros Televisa a través de una serie de audios que datan de junio de 2012, en los que se escucha la presunta voz del técnico uruguayo pactando los precios de futbolistas con Fernando Pavón, representante de futbolistas.

“Tenemos un arreglo, va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema”, son las palabras que se escuchan en el audio, de Matosas al promotor. Pidió que existieran tres opciones de jugadores para contratar, en caso de que las ‘comisiones’ no alcanzaran la cantidad esperada.

Uno de los nombres de futbolistas que sale al tema es el de Matías Britos, quien llegó a la institución esmeralda para el Apertura 2012, justo cuando La Fiera regresó al máximo circuito. “Capaz que te pasan un millón y medio por Britos y dices, no es mucho, ahí va el jugador Varela”.

Habría pedido los pagos por adelantado

Matosas habría recibido primero un pago por cada jugador que le pediría a la directiva para fichar. En caso de que la transacción no se cumpliera, tenía que regresar el dinero de forma poco clara: “Vos con el dinero, si no sale el negocio me lo devolvés para atrás. ¿Estamos de acuerdo?”, pregunta Pavón en el audio, a lo que el director técnico responde: “Pero totalmente. ¿Pero vos tenés alguna duda? Siempre estuvo la guita (el dinero)”.

Si no salía el negocio, amagaría con dejar el equipo

Cuando Pavón pregunta si la transferencia de jugadores es un hecho, el ex entrenador del América comentó que de no conseguirla, amagaría con dejar el equipo. “El negocio, ¿sale o no sale?”, preguntó Pavón, a lo que Matosas respondió: “Y si no, ¿Quién va a dirigir al club?”.

Álvaro Ortiz revela que ha recibido quejas por dicha práctica

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, señaló en el mismo reportaje que es muy común este tipo de prácticas, en el que técnicos y representantes inflan el precio de un jugador para llevarse porcentajes más altos de la transferencia. El organismo que él preside ha recibido innumerables quejas por esta práctica. “Este tema le debe de preocupar y mucho a los dueños de los clubes. A veces por quedarte en un equipo no dices nada y termina perjudicando al fútbol”.

