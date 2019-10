Presenta diputado alternativa de alumbrado público

El diputado de Morena Francisco Humberto Chávez Herrera realizó un foro sobre alumbrado público, ante el proyecto que pretende se apruebe el Ayuntamiento de Chihuahua, el cual busca una concesión del servicio público por 15 años, por lo que la empresa China Sourthen Power Grid presento una alternativa más redituable, con importante ahorro de energía, recursos y tiempo.

Rafael Jiménez Arechar y Bernardo Astudillo García de la empresa china, expusieron la oferta de proyecto donde se disminuye el costo público que tendría la licitación que busca la alcaldesa de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, así como una instalación de 5 o 6 meses, mientras que el proyecto de municipio tardaría 2 años.

También aseguraron que no se tendrían que hacer inversiones millonarias que comprometan los recursos de los municipios por varias administraciones, al sostener que la empresa es la que invierte no solo en las luminarias de alta tecnología, sino en el costo de la instalación, mantenimiento, operación y técnicamente lo que implica el sistema de alumbrado, cuestiones que el proyecto que promueve la presidencia municipal no contempla.

Explicaron que el ahorro que se genera es derivado de la energía eléctrica y la instalación, porque la empresa es también generadora de energía, además de distribuidora, también la colocación de infraestructura, sin necesidad de solicitar créditos bancarios o recurso de la federación. Indicaron que además la tecnología led es de última generación, que permite una mayor eficiencia de todo el sistema de alumbrado, lámparas que reducen las emisiones de CO2, así como la reparación de fallas en menos de 72 horas. China Sourthen Power Grid ha incursionado en el mercado internacional, la empresa 110 a nivel mundial, 14 en China y número uno en el sur de este país asiático en crecimiento.

Al foro acudieron los diputados de Morena Miguel Ángel Colunga Martínez, Ana Estrada García y representación de Leticia Ochoa, así como activistas, expertos en el tema y ciudadanos interesados en evitar que el proyecto de Maru Campos no sea aprobado ante la afectación económica que representa para los chihuahuenses en futuras generaciones, por lo que se advirtió que la pregunta que se presente a los ciudadanos en el plebiscito deben contener de fondo todo estos aspectos, pues de lo contrario una pregunta escueta daría entrada al endeudamiento de Chihuahua.

Comentarios