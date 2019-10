Ibrahimovic: Hice famoso a Vela, debería estar feliz

“Hice famoso al LAFC. Hasta a Vela hice famoso, debería estar feliz”, respondió Zlatan siendo Zlatan al final del partido. Pues no había otra forma en la cual Ibrahimoivic pudiera despedirse de esta temporada de la Major League Soccer, y lo más probable, de la liga en general cuando venza su contrato el 31 de diciembre de este año.

-Zlatan, ¿consideras que ayudaste a formar esta rivalidad entre LAFC y Galaxy en la historia de MLS?, se le preguntó al sueco después del partido, mientras al menos 80 periodistas, entre camarógrafos y reporteros lo rodeaban tras la eliminación del Galaxy. “Imagínense si no estoy aquí después, están todos aquí (conmigo), deberían estar allá hablando con ellos (LAFC)”, prosiguió el delantero sueco ante la atención de los medios de comunicación pese a la derrota.

LA Galaxy anotó tres goles, pero recibieron cinco, una historia que se repitió a lo largo de la campaña y fue tema de frustración para Ibrahimovic.

“Cada vez que he anotado 30 goles, he ganado, pero no voy a hablar de mí, es un juego colectivo”, dijo Zlatan.

El partido no estuvo exento de polémica, pues se pedía fuera de lugar en la segunda anotación del LAFC.

“Si tienes el VAR debería estar más controlado, pero si (el árbitro) está tomando café con Magic Johnson, está difícil. Ni siquiera fue a revisar, dijo que necesitaba la señal de la gente del VAR para ir a revisar. Pero no me quiero quejar porque perdimos, ese no es mi estilo”, agregó Ibra.

Mientras Zlatan Ibrahimovic caminaba hacia el túnel después de la derrota, hizo una seña tocándose el cuerpo, hacia la porra local.

“Sí me dijeron algo, pero lo disfruto, me dan adrenalina. Esto no es nada, no quiero faltarles al respeto, pero esto es como un entrenamiento para mí, este estadio es muy chico para mí, estoy acostumbrado a 85 mil”, explicó Zlatan al final del partido respecto a dicha seña.

Asumiendo que este fue el adiós de Ibra de la MLS, resumió su paso por Estados Unidos: “eso es fácil, fui el mejor”, finalizó.

