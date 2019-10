Rostro de Ingrid Coronado luce irreconocible sin maquillaje

Usuarios quedaron sorprendidos al ver a Ingrid Coronado sin maquillaje; “pareces abuelita”, critican.

Actualmente Ingrid Coronado se encuentra disfrutando de la vida aunque un poco alejada de reflectores; invierte su tiempo en viajes y en aprender nuevas actividades e incluso mejorarlas.

En esta ocasión se aventuró a inmiscuirse en un retiro donde le dieron algunas clases de cocina con la finalidad de llevar una alimentación saludable, ¿qué pudo salir mal? NADA. Es solo su aspecto el que está dando de qué hablar…

Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen al menos un millón de personas, la presentadora de televisión compartió una fotografía en la que aparece usando un mandil de cocina y cero maquillaje. Ella se acompaña de una joven cocinera. Ambas lucen sonrientes por el resultado de sus habilidades en la preparación de alimentos a base de plantas.

“Quiero compartirles que todo este año ha sido no solo de viajar y descansar, también me he metido muy a fondo a aprender diferentes disciplinas y filosofías que nos den herramientas para tener una mejor calidad de vida y vivir con más alegría, balance y bienestar. Entre mis deseos he estado aprendiendo a cocinar recetas más sanas y nutritivas”

Ingrid Coronado. Presentadora de televisión

Fans de Ingrid no tardaron en felicitarla sobre todo por haber recuperado la calma y estabilidad en su vida tras el escándalo que se desató por su separación del conductor argentino Fernando del Solar, pero no todos los comentarios fueron positivos también se hicieron presentes las críticas.

Mientras que algunos usuarios le indicaron que luce bien con lentes, otros más le suplicaron usar maquillaje y es que su rostro ha envejecido… “Los años no pasan en vano”, “Pareces abuelita con esos lentes”, “Ya te ves grande sin maquillaje”, “Se mira diferente sin maquillaje”, “¡Abuelita!”, “¡Ay no manches! Píntate, una manita de gato”, citaron.

Ingrid tomó de la mejor forma las críticas enviando un poderoso mensaje a sus detractores a quienes dijo necesitan amor o de lo contrario seguirán buscando llamar la atención de formas equivocadas y obscuras.

“Hay personas que necesitan tanto ser amadas, que buscarán llamar tu atención de las formas más obscuras y amargas.

Su comportamiento es una muestra de que no se quieren y eso no tiene nada que ver contigo….. Trata de verlos con esos ojos y no permitas que sus actos de odio, te afecten y te obliguen a comportarte de formas que no van contigo.

Si les mandas luz, no es para que cambien, es para que borres los resentimientos de tu vida y seas más feliz”.

SDP noticias

Comentarios