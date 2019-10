Solicita Congreso a SEP y Ejecutivo Estatal que regularice pagos a docentes federales y estatales en Chihuahua

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, así como al Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Hacienda, para que regularicen el pago a docentes federales y estatales que, desde hace dos meses, no reciben su salario de manera correspondiente.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza, quien detalló que en diversas ocasiones se ha solicitado a la autoridad estatal y federal, se realice el pago puntal a los trabajadores de la educación de ambos subsistemas.

“La falta de pago acarrea grandes problemáticas a cientos de familias de docentes y trabajadores de la educación del nivel de educación básica que han sido víctimas de la burocracia administrativa y que han tenido que recurrir a diversas medidas para poder subsistir, y es que tienen que pagar hospedaje, servicios, traslados, alimentación, así como uniformes y útiles escolares en el caso de los que tienen hijos, por mencionar sólo algunos de los posibles gastos”, comentó.

Reiteró que, esta problemática además de las implicaciones legales que conlleva, es una situación de quebrantamiento de derechos humanos, que debe ser subsanada de inmediato por las autoridades correspondientes.

En este sentido, dijo que los afectados son profesores y profesoras de preescolar, primaria y 2019-2020, con lo que cumplen de dos días a cinco semanas sin pago alguno, denunció.

“Estos últimos afectados, señalan que han visto disminuido su salario hasta en un 50 por ciento en la quincena próxima pasada, sin aviso o justificación previa, por lo que, frente a esta situación muestran un claro descontento al no encontrar explicación alguna de parte de la autoridad educativa, de hacienda o del FONE”, expresó Frías Bencomo.

Por otro lado, dijo que esta problemática se encuentra distribuida en diversos municipios de la entidad, por lo que se presume que los profesores tengan que encontrar algún otro tipo de sustento para subsistir, lo que apuntó como injusto, carente de ética y legalidad.

“Hoy nuevamente se presenta el atraso, lo que es evidencia de una falta de pericia administrativa de la autoridad federal y local, misma que no debemos seguir permitiendo, por lo que demandamos se genere una solución inmediata, se esclarezcan los motivos de las omisiones de pago y se establezca un compromiso para evitar se perjudique en sus derechos nuevamente a los trabajadores de la educación de los subsistemas federal y estatal”, concluyó.

