Pide Congreso a Ejecutivo Estatal aumento en educación para proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

– Se determinó que, de lograrse, se podrá garantizar el transporte de los Centros Regionales Educativos Integrales del Distrito 21 en Chihuahua

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo de Chihuahua, para que se contemple un aumento en el rubro de educación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020, para garantizar el transporte de los Centros Regionales Educativos Integrales del Distrito 21 local.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, lo presentó ante el Pleno el diputado Arturo Parga Amado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, quien detalló que se pretende garantizar la educación en la región señalada, así como evitar el abandono escolar.

En este sentido, refirió que los Centros Regionales Integrales de Educación, se crearon por primera vez en Chihuahua en el año 2000, con la implementación del Plan Nacional de Educación como un programa que impulsa la educación primaria, al abarcar la población escolar y docentes que los rodeaban.

“En 2003, se declaró que el programa CREI, tendría un carácter de permanente y que para que pudiera funcionar de la manera correcta, se organizaría por Gobierno del Estado, autoridades municipales, docentes, padres de familia y alumnos; en la actualidad, miles de niñas y niños indígenas y de comunidades rurales marginadas, tienen la posibilidad de recibir educación a través de estos centros”, concretó.

Señaló que, en los CREI, no sólo se contempla el Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Pública, sino también, se imparten clases de inglés, computación, arte, educación física, entre otros, cursos que revisten al sector dado a que brindan mayores capacidades para desempeñarse en el área social y laboral.

“Al principio, se compraron autobuses de segunda mano que las escuelas de Estados Unidos de América ya no utilizaban, pero el costo de la gasolina, el pago del sueldo a los choferes, el mantenimiento y refacciones de los camiones, más las condiciones naturales de los caminos rurales y marginados para la que los camiones americanos no estaban adecuados y la falta de organización para solventar estos gastos hizo que los autobuses se deterioraran y empezó la suspensión de viajes por parte de los centros”, afirmó Parga Amado.

Recalcó que dicha situación, retrasó a los alumnos en sus clases y por lo que con el paso del tiempo abandonados por la falta de recurso destinado al transporte de los alumnos; en Chihuahua según cifras de las autoridades Educativas de Gobierno del Estado, en el ciclo escolar 2018-2019, hubo 11 mil 582 alumnas y alumnos de primaria en los 63 CREI existentes en el Estado.

“En el Distrito 21, específicamente en las comunidades de los municipios de DR. Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Gran Morelos, Matamoros, Rosario, Satevo y Valle de Zaragoza, existen 16 CREI que corresponden al 25 por ciento de los Centros Regionales en la entidad”, puntualizó.

Por último, determinó que la problemática de la movilidad de los alumnos, crece continuamente y que para que puedan llegar de una comunidad a otra, los padres de familia y los alumnos, caminan varios kilómetros en los climas extremos que se registran en Chihuahua.

Comentarios