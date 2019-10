NFL acepta error del oficial en uno de los castigos a Lions

Los oficiales erraron cuando lanzaron por segunda ocasión un pañuelo contra el defensivo de los Detroit Lions, Trey Flowers, por ‘uso ilegal de manos’, de acuerdo el vicepresidente ejecutivo de la NFL Troy Vincent.

El directivo fue cuestionado sobre los castigos durante una conferencia de la liga en Fort Lauderdale, Florida, un día después de que los Green Bay Packers derrotaran 23-22 a los Lions.

Vincent dijo que las dos controversiales marcaciones de ‘uso ilegal de manos’ contra Flowers cuando enfrentaba a David Bakhtiari en el cuarto-cuarto, fue un tema de discusión en la junta con el comité de competición el martes.

“Hay uno que fue claro y que apoyamos. Y está el otro: cuando lo ves, cuando ves la repetición, no es algo que quieres que se castigue, en particular cuando se corre por el pase. Uno se puede apoyar, pero el otro claramente, después de ver la repetición, algunas en cámara lenta, no hay faul”, señaló.

Vincent informó que planea hablar con la dueña de los Lions, Martha Ford en el congreso, que acaba el miércoles, y que además contactará al gerente general de la organización de Detroit, Bob Quinn.

El entrenador en jefe de los Lions Matt Patricia dijo que no ha escuchado los comentarios de Vincent cuando dio su conferencia el martes, pero que no pensaba en las decisiones de los oficiales.

En su reporte, el referee Clete Blakeman explicó lo que el oficial que lanzó el pañuelo, Jeff Rice, vio en la jugada.

“El oficial lanzó ambos. El último fue el que realmente discutí con él”, mencionó. “Básicamente es por uso ilegal de las manos. Para que sea faul, básicamente necesitamos un forcejeo prolongado en el área del cuello y cara”.

“Así que en su mente lo había atrapado, fue prolongado, y eso fue lo que hizo el faul”.

Ambos penaltis de Flowers fueron en tercera oportunidad en el cuarto-cuarto y hubieran terminado las series, pero en lugar de eso los Packers ganaron cinco yardas y primeros y diez automáticos. Los Packers anotaron en ambas series, pase de Aaron Rodgers a Allen Lazard con 9:03 en el reloj y luego un gol de campo ganador de Mason Crosby ya sin tiempo para los Lions.

“De hecho cambié la posición de mi mano, porque estaba en el pecho inicialmente”, dijo Flowers después del partido. “Lo estuve haciendo todo el tiempo. No sabía que el pecho era sancionado, así que lo moví. Volvieron a castigar”.

ESPN

