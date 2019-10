Fanáticos reciben a Paris Hilton en la CDMX

Paris Hilton se encuentra en la Ciudad de México, pues ha visitado una vez más tierra azteca con la finalidad de promocionar su nueva fragancia “Electrify“.

Fue a través de sus redes sociales que la empresaria compartió un video de su arribo a México, donde decenas de fanáticos la esperaban con gran emoción.

Equipados con carteles, camisetas y regalos para Hilton, sus seguidores le dieron la bienvenida entre gritos de “i love you so much, Paris” y “Paris Hilton makes me who iam”.

Love you #Mexico 😍🇲🇽 So happy to see you all at the airport for my arrival. Your love and