Angelina Jolie destapa los momentos más duros de su separación de Brad Pitt

La actriz reveló a una publicación francesa que después de su ruptura matrimonial tuvo que renacer y pese al dolor, aprendió de sí misma.

A poco más de tres años de que se separó de Brad Pitt, Angelina Jolie se mostró más sincera que nunca al hablar de su vida tras su divorcio y reconoció lo mucho que le costó salir adelante tras una época verdaderamente complicada.

En entrevista para la revista francesa Madame Figaro, la protagonista de la cinta Maléfica: Maestra del mal expresó que “se perdió un poco” después del divorcio en 2016 y atravesó por un momento que la hizo llegar a pensar que era insignificante.

“No sé cuál es mi destino, pero de lo que estoy convencida es de que estoy en un período de transición, como un retorno a mis raíces, un retorno a mí misma porque me había perdido un poco. Creo que sucedió cuando mi relación con Brad estaba llegando a su fin, y luego al comienzo de nuestra separación”, sostuvo.

“Fue un momento complicado en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza, me dolió”, confesó la estrella de Hollywood.

Angelina tuvo que renacer y, a pesar del dolor, reconoce que fue una oportunidad para aprender de sí misma: “Fue interesante conectar con la humildad e incluso con la insignificancia que yo sentía. Tal vez esto es lo que el ser humano es al final. Además de todo esto, sufrí algunos problemas de salud. Todas estas cosas te motivan y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”.

“Es una lección que les traslado a mis hijos. Yo tuve que redescubrir la alegría”, puntualizó. “No sé cuál es mi destino, pero de lo que estoy convencida es de que estoy en un período de transición, como una vuelta a mis raíces, un retorno a mí misma. Porque me había perdido un poco”, concluyó.

En medio de la tormenta, la actriz tuvo que seguir adelante con sus seis hijos: Maddox, de 18 años, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de13 y los mellizos Vivienne y Knox de 11 años, a quienes definió como el pilar fundamental de su vida, pues fueron ellos quienes la ayudaron a salir de la complicada etapa. “Mi fortaleza viene de ellos”, reconoció la intérprete de 44 años.

Sus hijos se han convertido en sus mejores acompañantes sobre la alfombra roja. Hace unos días, en Los Ángeles, desfiló junto a junto a cinco de seis de ellos en el estreno de Maléfica: Maestra del Mal y, durante la premiere en Tokio, llegó acompañada de sus dos hijos mayores, Maddox, que ha iniciado su vida universitaria en Coreal de Sur, y Zahara, que sigue los pasos de su mamá.

Quién

Comentarios