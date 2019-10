El delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, reiteró que no teme a investigaciones por supuesto nepotismo.

“Como ya lo he dicho, no temo, que digan lo que quieran, se comprueba con actas de nacimiento, con credenciales y contratos que no tengo familia trabajando en ningún área”, dijo.

En este sentido reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió investigar la denuncia, y él estará dispuesto a cooperar.

Comentarios