Descartan renuncia de Jasso por amenazas; trabajará para Usaid

El fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel, aseguró que la renuncia de Erika Jasso a la dirección de Amparo obedece a que trabajará para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID.

“Ellos se fijaron en Jasso por la trayectoria que tiene, respetamos su decisión es sensible saber que no contaremos con ella pero las puertas de Fiscalía siguen abiertas para cuando ella desee regresar. No tiene nada que ver con su desempeño en Asuntos internos”, explicó.

Peniche Espejel recordó que, cuándo Jasso se desempeñaba como fiscal de asuntos internos, se le ofreció participar con Usaid en la misma área, por lo que hace unos meses notificó su intención de dejar la Fiscalía de Chihuahua, para la cual trabajó durante 20 años.

En relación a quién ocupará su lugar, el fiscal manifestó que ya tiene algunos perfiles pero se sigue analizando, esperando que en las próximas semanas se tenga un candidato adecuado.

