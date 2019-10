Loera de la Rosa es un clamor de la sociedad: PAN

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se investigarán las denuncias por nepotismo en Chihuahua de parte del delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa así como de su colaborador en Hidalgo del Parral, Fernando Duarte, la presidenta del PAN Estatal Rocío Reza, manifestó es urgente, considerando que no es el primer caso que se denuncia.

“Es un clamor generalizado de la sociedad, Juan Carlos Loera de la Rosa, no ha hecho lo que le corresponde como delegado federal, no se atienden las demandas de la población y hoy tenemos dependencias federales que no funcionan, además de subejercicios en programas que debieron ser destinados a quienes menos tienen” dijo la presidenta estatal del PAN.

Agregó que desde que entró en funciones el gobierno de López Obrador, los chihuahuenses han sido tratados con desprecio además de que se ha beneficiado amigos y familiares para ocupar cargos en las diferentes representaciones federales, aseguró Rocío Reza Gallegos dirigente estatal del PAN.

