Insta Congreso de Chihuahua al Ejecutivo Federal pagar adeudos a ex trabajadores migratorios mexicanos

El Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que a través de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, se entregue el apoyo económico a las personas que tengan acreditados los requisitos establecidos en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Asimismo, para que sean pagados los adeudos correspondientes, con la debida actualización al valor del dinero, a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o a los beneficiarios de los mismos, en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El dictamen de acuerdo, fue presentado por el diputado Luis Aguilar Lozoya integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien hizo hincapie en que se dé cumplimiento a lo estipulado por la Suprema Corte, ya que han pasado muchos años y no se ha atendido de manera concreta la situación de los trabajadores migrantes.

La Ley citada, menciona como beneficiarios del apoyo en mención, a los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, que cumplan con la presentación de una identificación oficial que los acredite como ciudadanos mexicanos y que acrediten haber sido trabajadores migratorios por medio de un contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en Estados Unidos de América, bajo el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, comprobante de pago emitido por el contratante, tarjeta de identificación entre otros.

